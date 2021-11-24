Айтекин назначен на матч «Бенфика» – «Динамо» Киев. Игру «Бавария» – «Барса» обслужит Хацеган

УЕФА назначил судей на матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе E.

Игру «Бавария» – обслужит румынский арбитр , матч – «Динамо» Киев доверили немцу .

Обе игры пройдут 8 декабря. Перед последним туром уже гаранатировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, а потеряло шансы даже на плей-офф Лиги Европы.

«Барса» опережает «Бенфику» на 2 очка. Если португальцы выиграют дома, то «Барсе» нужна будет победа в Мюнхене, ничья в таком случае оставит каталонцев третьими из-за личных встреч с «Бенфикой» (0:3, 0:0).

Напомним, что Айтекин работал на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) в марте 2017 года. Тогда парижане были крайне недовольны судейством немца, принявшего ряд спорных решений, включая два назначенных пенальти в ворота гостей. «ПСЖ», выиграв первый матч со счетом 4:0, в итоге вылетел из турнира.

Судья Айтекин – кошмар «ПСЖ». После 6:1 на «Камп Ноу» больше не судил в плей-офф ЛЧ, но его признали арбитром года в Бундеслиге