«Барса» готова повысить Дембеле зарплату до 11 млн евро без учета бонусов. Это последнее предложение

на этой неделе встретится с агентом полузащитника и озвучит последнее предложение относительно заключения нового контакта.

По информации каталонского журналиста Жерара Ромеро, каталонцы предлагают 24-летнему французскому вингеру повышение зарплаты на 1 миллион евро плюс бонусы.

Таким образом, по новому соглашению Усман смог бы получать 11 миллионов евро без учета бонусов. После вычета налогов, то есть чистыми, Дембеле будет получать 7,5 млн евро в год, если останется в клубе.

Ранее сообщалось, что «Барса» хочет получить ответ до 31 декабря. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона.

Напомним, «Ньюкасл» предлагает Дембеле зарплату 15 млн евро в год и подписной бонус в 15 млн, но игрок в этом не заинтересован.

Игрок провел лишь 4 матча в этом сезоне. Его статистика – здесь.