«Барса» попробует продать Дембеле, если он за 15 дней не решит подписать контракт. Агент его отговаривает

Вингер Усман Дембеле не реагирует на предложения «Барселоны» продлить контракт, утверждает Mundo Deportivo.

Клуб поставил футболисту ультиматум: если в течение 15 дней француз не определится, что собирается делать дальше, то будет выставлен на трансфер зимой.

Однако Дембеле серьезно сомневается, стоит ли подписывать новый договор, из-за давления со стороны агента. Мусса Сиссоко убеждает Дембеле, что в другой команде тот может заработать больше, да и смена обстановки ему пойдет на пользу. Так, среди заинтересованных клубов называются и , не желающие зимой делать предложение «Барселоне».

В то же время внутри команды Дембеле утверждает, что счастлив в клубе, хочет остаться и отплатить за доверие.

Срок контракта Дембеле истекает летом 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.