Владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» хотят купить «Лидс» за 400+ млн фунтов

У могут появиться новые владельцы в ближайшем будущем.

По информации The Athletic, в покупке английского клуба заинтересованы владельцы клуба НФЛ , а именно холдинг 49ers Enterprises.

Сделка, в рамках которой в собственность американцев перейдут 100% акций «Лидса», а также домашний стадион клуба , оценивается в более чем 400 миллионов фунтов. По некоторым данным, речь может идти о 475 млн.

Детали уже обговорены. Предусмотрена опция, по которой смена владельцев должна произойти до января 2024 года.

Сейчас контрольный пакет акций «Лидса» принадлежит Андреа Радриццани, который в 2017-м купил команду за 45 млн фунтов. В 2018 году итальянец продал 10% акций клуба 49ers Enterprises, а сейчас доля американцев составляет уже 44%.

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