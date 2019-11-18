Владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» хотят купить «Лидс» за 400+ млн фунтов

Теги премьер-лига Англия бизнес Лидс НФЛ Элланд Роуд Сан-Франциско деньги Футбол

У «Лидса» могут появиться новые владельцы в ближайшем будущем.

По информации The Athletic, в покупке английского клуба заинтересованы владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско», а именно холдинг 49ers Enterprises.

Сделка, в рамках которой в собственность американцев перейдут 100% акций «Лидса», а также домашний стадион клуба «Элланд Роуд», оценивается в более чем 400 миллионов фунтов. По некоторым данным, речь может идти о 475 млн.

Детали уже обговорены. Предусмотрена опция, по которой смена владельцев должна произойти до января 2024 года.

Сейчас контрольный пакет акций «Лидса» принадлежит Андреа Радриццани, который в 2017-м купил команду за 45 млн фунтов. В 2018 году итальянец продал 10% акций клуба 49ers Enterprises, а сейчас доля американцев составляет уже 44%.

💰💰💰 105 млрд долларов получит НФЛ за медиаправа. Нет, мы не ошиблись, 105 миллиардов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные