Окружение Месси сомневается в Почеттино и его тактике (L’Équipe)

Окружение нападающего «ПСЖ» начинает задаваться вопросами относительно работы главного тренера команды .

Парижан и Месси критикуют за невзрачную игру и регулярные потери очков в чемпионате Франции, и приближенные аргентинского форварда связывают это с фигурой тренера, который до сих пор четко не определился с функциями футболиста на поле и использует его в разных ролях в атаке.

Как сообщает L’Équipe, окружение Лионеля сомневается в Почеттино и его тактике. В частности, упоминается, что тренер выбирает слишком сложный план на игру.

Месси в 9 играх в Лиге 1 за забил 1 гол и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.

Матчи «ПСЖ» – это магия против тактики. Трио Неймар – Мбаппе – Месси делает команду уникальной, но уязвимой