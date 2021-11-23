Анри о Месси, Мбаппе и Неймаре в «ПСЖ»: «Нельзя защищаться всемером, если хочешь выиграть ЛЧ»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Манчестер Сити Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе Футбол

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал игру форвардов «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, ты не можешь защищаться с семью игроками. Это невозможно. Мне все равно, кто ты. Открыты крайние защитники, так что на поле практически три против одного или три против двух.

У команды, которая выигрывает титулы – и тем более Лигу чемпионов, – атакующее трио действует лицом к мячу. Таким образом защитники будут чувствовать себя комфортнее.

Но сейчас они слишком открыты. Команды во Франции не могут взломать их, а «Манчестер Сити» смог. Почеттино иногда не может быть собой с этой командой», – сказал француз в эфире CBS.

Французское издание L’Equipe поставило самые низкие оценки нападающим «ПСЖ». Килиан Мбаппе и Неймар получили по 5 баллов за эту игру, а Лионель Месси – 4.

Матчи «ПСЖ» – это магия против тактики. Трио Неймар-Мбаппе-Месси делает команду уникальной, но уязвимой

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