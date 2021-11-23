Пети о «ПСЖ»: «Бесит неуважение некоторых игроков к партнерам. С Месси сложно найти баланс, мы снова увидели это»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением об игре «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против (1:2).

«Меня начинает по-настоящему раздражать поведение некоторых игроков. Особенно это касается нападающих после потери мяча.

Это вечный вопрос. После перехода много говорили о том, что будет сложно найти тактический баланс. Мы снова увидели это.

Но сильнее всего меня бесит неуважительное отношение некоторых игроков к партнерам по команде. Когда мы указываем на их недостатки и обязанности, эти футболисты плохо реагируют. Это становится невыносимым. Мы снова увидели это несколько раз.

Мне надоело, что Почеттино защищает игроков. Там есть те, кто забыл, что в футболе победить может только команда. Об этом уже хочется кричать. Я увидел возмутительное поведение», – сказал Пети для RMC Sport.

Матчи «ПСЖ» – это магия против тактики. Трио Неймар-Мбаппе-Месси делает команду уникальной, но уязвимой