Соболев о критике за симуляции: «Смешно, когда это говорит какой-то эксперт, видевший футбол только по ТВ»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Олег Романцев Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как реагирует на критику его манеры игры. 

– Недавно Олег Иванович Романцев снова сказал, что у него Робсон и Юран стояли насмерть, а Соболева чуть коснешься, и он падает. Что скажешь?

– Конечно, прислушиваюсь к мнению таких людей. Но когда говорит какой-то эксперт, который футбол видел только по телевизору – это смешно.

Вот почему перестал читать СМИ и смотреть футбольные программы. В последний смотрел, наверное, в Томске. Мне было интересно, что про меня скажут и все такое. Сейчас какую-нибудь игру включил, закончилась она – выключил.

– То есть экспертизу Владимира Быстрова ты ни разу не видел?

– Знаю только про мем «Володька».

– И эфир после матча «Зенита» с «Мальме», в котором Быстров обвинил питерцев в трусости, не смотрел?

– Нет. Я вот одного не понимаю: они ведь тоже были футболистами, как мы сейчас. Зачем иронизировать, что-то рассказывать, когда у команды неудачный период? Вы же сами были игроками – зачем это? – сказал Соболев.

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