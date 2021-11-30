Соболев о «Спартаке»: «Громкие слова про чемпионство и столетие влияют – выходишь с мыслью, что надо обязательно победить. Из-за давления играешь не так, как можешь»

Форвард высказался о давлении, а также назвал самый запоминающийся матч.

– В одном из интервью по ходу прошлого сезона ты сказал, что у «Спартака» выработался двух победителя. Куда он делся сейчас?

– Сложно сказать, но все эти громкие слова про чемпионство, столетие клуба – они влияют. Ты выходишь на каждый матч с мыслью, что нужно обязательно победить. И из-за этого давления ты играешь не так, как можешь.

– На пресс-конференции после «Наполи» Витория сказал, что за то время, что он в «Спартаке», ты провел свой лучший матч. Согласен?

– Не знаю. Если он так говорит, значит, так оно и есть. Он тренер, ему виднее. Но я и с «Лестером» дома провел хороший матч, второй тайм с «Локомотивом» был неплохим. Однако Витории виднее, он пересматривает наши встречи по несколько раз.

– А какой матч за «Спартак» – самый запоминающийся именно для тебя?

– Наверное, теперь с «Наполи» (улыбается). А так еще отметил бы игру с ЦСКА в полуфинале Кубка России, когда выиграли 3:2 в дополнительное время. Полный стадион, дерби – такое не забудешь, – сказал Соболев.