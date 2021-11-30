Златан о периоде в «МЮ»: «Они вычли фунт из моей зарплаты, когда я взял сок в мини-баре. Мелочный менталитет»

Форвард Златан Ибрагимович вспомнил период в , где выступал в 2016-2018 годах.

«Одно удивило меня: все думают о «Манчестер Юнайтед» как о топ-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны мне кажется, что это именно так. Но когда я там оказался там, я обнаружил мелочный и замкнутый менталитет.

Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Мне захотелось пить, поэтому я открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы сыграли, а потом поехали домой.

Прошло время. Пришла моя зарплата. Обычно я не смотрю на нее. Делаю это только в конце года, чтобы суммировать доходы и расходы. Но в тот раз, не знаю почему, мне стало любопытно, и я понял, что они списали фунт из моей ежемесячной зарплаты.

Я позвонил менеджеру команды: «Извините, почему вы вычли фунт из моей зарплаты?» Тот сказал: «Это за фруктовый сок из мини-бара». «Ты шутишь, серьезно?» – спросил я. «Нет. Здесь, если что-то заказываешь, надо заплатить за это», – ответил менеджер.

Конечно, но я ведь приехал в отель не по своей воле. Я не был в отпуске. Это мое рабочее место. Если мне нужно играть и я хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным.

Можете в это поверить? Фунт? В Италии никогда ничего подобного не случится. Это нюансы, которые имеют значение и вызывают уважение игроков.

Еще каждый день меня просили показывать документы, чтобы попасть на базу. Я опускаю окно и говорю человеку у ворот: «Послушай, друг, я уже месяц приезжаю сюда каждый день. Я лучший игрок в мире. Если ты все еще не узнаешь меня, значит, ты не на той работе», – написал швед в автобиографии.

Кроме того, Златан был в замешательстве, когда «МЮ» убрал имя с его шкафчика на следующий день после его перехода в «Эвертон».