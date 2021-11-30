Златан о языках: «На поле нужна злоба, так что я мыслю по-славянски»

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своей национальной идентичности.

– На каком языке вы думаете?

– По-разному. На поле я никогда не думаю на шведском: это слишком добрый язык, на поле нужна злоба, так что я мыслю по-славянски. Иногда по-итальянски и по-английски. Но в семье мы все делаем по-шведски.

– Например?

– Мы снимаем обувь перед тем, как зайти в дом, остаемся в носках. У нас нет обслуживающего персонала – есть уборщица, остальное мы делаем сами. 

– Но ощущаете ли вы себя шведом?

– Я – швед, но также я человек смешанных кровей: моя мама – хорватская католичка, отец – босниец-мусульманин, а я провел большую часть карьеры в Италии, – сказал Ибрагимович.

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