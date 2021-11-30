Златан о первом сексе: «В 17 лет я вышел в центр Мальме и познал шведок – блондинок, свободных. В гетто были только коротковолосые девушки в паранджах»

Нападающий рассказал об отношениях с девушками в юношестве.

– Как обстояли дела с девушками?

– Я очень стеснялся. Перед первым свиданием я написал себе список всего, что хочу сказать. Если бы девушка спросила меня о чем-то другом, я бы задал ей такой же вопрос. Жалкое зрелище. У меня это все было намного позже, чем у моих сверстников.

– В каком возрасте вы занялись любовью в первый раз?

– В семнадцать. Потому что в 17 лет я впервые покинул гетто в Мальме и вышел в центр города. Только тогда я познал шведок такими, как вы их себе представляете – блондинок, свободных. В гетто были только коротковолосые девушки в паранджах, – сказал Ибрагимович, который рос в семье балканских иммигрантов.