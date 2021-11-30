Златан о детстве: «Меня ненавидели. В школе все были блондины, а я – темный, с большим носом. Родители других детей просили выгнать меня из команды»

Нападающий рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в детстве.

«Я был ребенком, который всегда страдал. Я только родился, а медсестра уронила меня с метровой высоты. Я страдал всю свою жизнь.

В школе я был другим: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я – темным, смуглым, с большим носом. Я говорил не так, как они, я двигался не так, как они.

Родители моих одноклассников просили выгнать меня из команды. Меня всегда ненавидели. И поначалу я плохо реагировал на это», – сказал Ибрагимович, который рос в шведском Мальме в семье балканских иммигрантов.