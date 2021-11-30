Коновалов об удалении Соболева: «Это красная, по мне. Он идет прямой ногой, открытыми шипами, играет в ногу»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Виталий Мешков Игорь Коновалов Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов высказался об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева за опасную игру в матче 17-го тура РПЛ между этими клубами (1:1, второй тайм).

На 30-й минуте матча Соболев наступил шипами Коновалову на ногу во время выноса мяча. Арбитр матча Виталий Мешков после просмотра видеоповтора показал форварду московского клуба красную карточку.

«По мне, это был очевидный фол на красную карточку. Он идет прямой ногой, открытыми шипами, играет в ногу.

По мне, это красная карточка», – сказал Коновалов в эфире «Матч Премьер».

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