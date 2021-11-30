Витория о 2:1 с «Ахматом»: «Спартак» выиграл бы четче, если бы играл в 11 человек. Ценная победа»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча 17-го тура с «Ахматом» (2:1).

«Это очень ценная и тяжелая победа. В таких условиях тяжело играть в меньшинстве. Уверен, если бы мы играли в 11 игроков, мы бы выиграли более четко.

Были проблемы, но мы их решали. Команда играла хорошо и показала замечательные тактические решения.

Играть было непросто, но мы ответили на этот вызов и пришли к победе. Пришел азарт», – сказал португалец.

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