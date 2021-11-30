Фанаты ЦСКА и «Крыльев» покинули трибуны во время матча в знак протеста против задержаний

ЦСКА на выезде играет с «Крыльями Советов» в матче 17-го тура чемпионата России.
Активные болельщики обоих клубов, как и заявлялось ранее, покинули трибуны. Фанаты «Крылья» ушли 14-й минуте, болельщики ЦСКА – на 20-й.
Фото: кадр из трансляции телеканала «Матч Премьер»
Данная акция – знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА, произошедшего после матча с «Зенитом» в прошлом туре.
Фанаты «Зенита» ушли с трибуны на 60-й минуте. Запустили акцию в поддержку болельщиков ЦСКА
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