Фанаты ЦСКА и «Крыльев» покинули трибуны во время матча в знак протеста против задержаний

на выезде играет с в матче 17-го тура чемпионата России.

Активные болельщики обоих клубов, как и заявлялось ранее, покинули трибуны. Фанаты «Крылья» ушли 14-й минуте, болельщики ЦСКА – на 20-й.

Фото: кадр из трансляции телеканала «Матч Премьер»

Данная акция – знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА, произошедшего после матча с «Зенитом» в прошлом туре.

Фанаты «Зенита» ушли с трибуны на 60-й минуте. Запустили акцию в поддержку болельщиков ЦСКА

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