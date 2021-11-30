«Реал», «Барса» и «Атлетик» предложили альтернативу сделке Ла Лиги с инвестфондом CVC. Сумма – 2 млрд евро, соглашение на 25 лет вместо 50

«Реал», «Барселона» и «Атлетик» предложили остальным клубам Ла Лиги и свой инвестиционный план в качестве альтернативы сделки между лигой и инвестиционным фондом CVC.

Ранее Ла Лига достигла принципиальной договоренности о продаже 10% бизнеса фонду за 2,7 миллиарда евро. 90% суммы обещано клубам. «Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили против сделки и обжаловали ее.

Предложение трех клубов предполагает привлечение 2 млрд евро, столько же, сколько Ла Лига получит от CVC (после отказа «Реала», «Барселоны» и «Атлетика» сумма сделки с CVC снизилась до этого значения). Однако, по плану упомянутых команд, 2 млрд евро предоставят банки JP Morgan, Bank of America и HSBC. При этом сделка с банками будет рассчитана на 25 лет, а не на 50, как в случае с CVC.

Кроме того, соглашение с банками предполагает, что клубам предоставят средства по ставке 2,5-3% годовых, при этом ставка не будет зависеть от доходов лиги, как в случае с CVC.

, и утверждают, что при любом сценарии сделки, позитивном или негативном, предложенный проект обойдется клубам в 881 млн евро, что выгоднее, чем у CVC, так как в случае сделки с инвестфондом процент комиссии будет пропорционально увеличиваться при росте доходов. Отмечается, что сделка с банками будет в любом случае дешевле – в худшем случае в 5 раз, в лучшем – в 193 раза.

Окончательное голосование по сделке с CVC пройдет 10 декабря.

Ла Лига за 2,7 миллиарда евро продала 10% бизнеса люксембургскому фонду. Цель – за 4 года догнать АПЛ по доходам