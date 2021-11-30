Бруну о 1-м голе «Арсенала»: «Когда вратарь лежит на газоне, игра должна останавливаться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал судьи Давид Де Хеа Бруну Фернандеш Эмил Смит-Роу Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после матча АПЛ с «Арсеналом» (3:2) ответил на вопрос о том, нужно ли было отменять первый гол лондонского клуба, поскольку вратарь манкунианцев Давид Де Хеа лежал на газоне.

«Я не знаю. Вообще, когда голкипер лежит на газоне, игра должна останавливаться, но ошибки бывают. Игроки допускают ошибки.

Не знаю, ошибся ли здесь арбитр. Если это ошибка судьи, то такое бывает», – сказал Бруну.

«Арсенал» забил «МЮ» в ворота с лежащим на газоне Де Хеа (ему на ногу наступил Фред). Правила на стороне судьи

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