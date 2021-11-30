Бруну о 1-м голе «Арсенала»: «Когда вратарь лежит на газоне, игра должна останавливаться»

Полузащитник после матча с «Арсеналом» (3:2) ответил на вопрос о том, нужно ли было отменять первый гол лондонского клуба, поскольку вратарь манкунианцев лежал на газоне.

«Я не знаю. Вообще, когда голкипер лежит на газоне, игра должна останавливаться, но ошибки бывают. Игроки допускают ошибки.

Не знаю, ошибся ли здесь арбитр. Если это ошибка судьи, то такое бывает», – сказал Бруну.

«Арсенал» забил «МЮ» в ворота с лежащим на газоне Де Хеа (ему на ногу наступил Фред). Правила на стороне судьи