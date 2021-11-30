«Арсенал» забил «МЮ», пока Де Хеа лежал на газоне – ему наступил на ногу Фред. Судья засчитал гол

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал судьи Давид Де Хеа Мартин Аткинсон Харри Магуайр Фред Эмил Смит-Роу Футбол

«Арсенал» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм) в 14-м туре АПЛ.

На 13-й минуте хавбек манкунианцев Фред при подаче углового наступил на ногу вратарю своей команды Давиду Де Хеа. От боли испанец упал на газон и отвернулся от эпизода.

Тем временем капитан «МЮ» Харри Магуайр головой вынес мяч в поле, футболисты «Арсенала» вернули его себе, и полузащитник Эмил Смит-Роу точно пробил из-за пределов штрафной в нижний угол.

Главный судья Мартин Аткинсон позволил медперсоналу «МЮ» оказать Де Хеа помощь и спустя две минуты, когда голкипер был уже готов продолжать игру, засчитал гол «Арсенала».

Фото: кадры из трансляции ESPN

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 0:1. Смит-Роу забил. Онлайн-трансляция. Роналду, Санчо, Рэшфорд, Обамеянг и Эдегор играют

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