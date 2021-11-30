Прокуратура допросит Роналду по делу о ложной финансовой отчетности «Ювентуса»

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Прокуратура Турина планирует допросить нападающего «Манчестер Юнайтед» Кришитиану Роналду, ранее выступавшего за «Ювентус».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона сотрудничества португальца с итальянским клубом является важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчетности.

В телефонных разговорах руководители «Ювентуса» упоминали «документ, который теоретически не должен существовать».  Ранее сообщалось, что Роналду мог получать дополнительные выплаты от «Ювентуса» во время локдауна.

Прокурор хочет узнать подробности сотрудничества португальца с клубом, проведя допрос игрока в ближайшее время.

 

 

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