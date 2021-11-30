Гендиректор «Барсы»: «Камп Ноу» в плохом состоянии, нужен ремонт. Вода текла ручьями в матче с «Бенфикой». Мы опоздали на 15 лет»

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер рассказал о состоянии «Камп Ноу» и плане реновации стадиона.

«Мы опоздали более чем на 15 лет. Еще в 2003 году команда Лапорты предлагала реконструировать «Камп Ноу». С тех пор «Барса» получила 9 миллиардов евро, и только 5% были потрачены на инфраструктуру.

Семь из 9 сорокатысячников в уже отремонтировали, отстают только стадионы «Валенсии» и «Барселоны». Мы обнаружили, что представленный нам проект [реновации] был недооценен и по бюджету, и по времени.

Мы оцениваем необходимые инвестиции [для реконструкции спортивных объектов клуба] в 1,5 миллиарда евро, из них 900 миллионов – для «Камп Ноу». Мы планируем получить дополнительный доход от вип-лож на «Камп Ноу», новых спонсоров, новых шоу и концертов в «Палау Блауграна» (арена баскетбольного и гандбольного клубов – прим. Sports.ru), а также продажи прав на нейминг «Камп Ноу» и «Палау Блауграна». Мы хотим начать работы на «Камп Ноу» этим летом, чтобы завершить их в 2025 году.

Текущий план таков: первый сезон [реновации] мы проведем на «Камп Ноу» с ограничением вместимости 50%, во втором сезоне собираемся уехать со стадиона, на третий и четвертый – вернуться. У нас еще есть время, чтобы решить, где мы будем играть. Сначала трибуны не будут затронуты. Мы будем ротировать места, где публике нельзя будет сидеть.

Из Барселоны мы не уедем, в Жироне играть не будем. Один из вариантов – переезд на Олимпийский стадион на холме Монтжуик, но мы ищем и другие варианты внутри клуба. Альтернатива в виде Монтжуика всегда есть.

[Если план по одобрению займа на 1,5 миллиарда евро не будет одобрен], это будут плохие новости. Стадион в любом случае нужно ремонтировать, он в плохом состоянии. В матче с «Бенфикой» вода текла ручьями. Мы верим, что сосьос одобрят идею», – сказал Ревертер.

«Барса» провела 21 матч на «Камп Ноу» с дефектами, угрожавшими зрителям. Руководство при Бартомеу не считало ремонт срочным