Де Брюйне – лучший атакующий хавбек по версии ESPN, Бруну – 2-й, Мюллер – 3-й, Погба – 5-й

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.
В список десяти лучших атакующих полузащитников вошли:
1) Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», в прошлогодней версии рейтинга был 1-м);
2) Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 3);
3) Томас Мюллер («Бавария», 2);
4) Филип Фоден («Манчестер Сити», вне рейтинга);
5) Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 8);
6) Мэйсон Маунт («Челси», вне рейтинга);
7) Бернарду Силва («Манчестер Сити», 7);
8) Лукас Пакета («Лион», вне рейтинга);
9) Миккель Дамсгор («Сампдория», вне рейтинга);
10) Томаш Соучек («Вест Хэм», вне рейтинга).
Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.