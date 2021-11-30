Де Брюйне – лучший атакующий хавбек по версии ESPN, Бруну – 2-й, Мюллер – 3-й, Погба – 5-й

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.

В список десяти лучших атакующих полузащитников вошли:

1) Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», в прошлогодней версии рейтинга был 1-м);

2) Бруну Фернандеш ( , 3);

3) Томас Мюллер ( , 2);

4) Филип Фоден («Манчестер Сити», вне рейтинга);

5) («Манчестер Юнайтед», 8);

6) Мэйсон Маунт ( , вне рейтинга);

7) Бернарду Силва ( , 7);

8) Лукас Пакета («Лион», вне рейтинга);

9) Миккель Дамсгор («Сампдория», вне рейтинга);

10) Томаш Соучек («Вест Хэм», вне рейтинга).

Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.