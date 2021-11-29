Хакими – лучший правый защитник по версии ESPN, Трент – 2-й, Канселу – 3-й

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.

В список десяти лучших правых защитников вошли:

1. ( , в прошлогодней версии рейтинга был 2-м)

2. ( , 1)

3. Жоау Канселу ( , вне рейтинга)

4. Рис Джеймс («Челси», вне рейтинга)

5. Кайл Уокер («Манчестер Сити», 5)

6. Хесус Навас («Севилья», 6)

7. Киран Триппьер («Атлетико», 9)

8. Дензел Думфрис («Интер», вне рейтинга)

9. Сесар Аспиликуэта («Челси», вне рейтинга)

10. Бенжамен Павар («Бавария», 3)

Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.

Канте – лучший центральный хавбек по версии ESPN, Киммих – 2-й, Жоржиньо – 3-й, Педри – 7-й

Левандовски – лучший центрфорвард по версии ESPN, Холанд – 2-й, Ибрагимович – 10-й

Месси – лучший форвард по версии ESPN, Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й, Депай – 7-й, Морено – 10-й

Тухель – лучший тренер по версии ESPN, Гвардиола – 2-й, Манчини – 3-й, Эмери – 8-й, Флик – 10-й

Облак – лучший вратарь по версии ESPN, Доннарумма – 2-й, Нойер – 3-й, Менди – 7-й, тер Стеген – 8-й