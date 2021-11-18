Агент Левандовского: «Месси – легенда. Но «Золотой мяч» принадлежит Роберту»

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Пини Захави, агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски, считает, что «Золотой мяч» должен был достаться его клиенту, а не Лионелю Месси.

«Поздравляю Месси, он великолепный игрок и легенда футбола. Но «Золотой мяч»-2021 не принадлежит ему, не в этот раз. «Золотой мяч» принадлежит Роберту Левандовскому.  

Роберта не ограбили, но именно он заслужил награду. Неудивительно, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам этой престижной премии.

Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый «Золотой мяч», – сказал агент поляка.

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