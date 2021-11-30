Пеп Гвардиола: «Никогда нельзя говорить, что Месси несправедливо выиграл «Золотой мяч»

Главный тренер высказался о «Золотом мяче», который выиграл .

«Не спрашивайте меня о результатах. Что есть, то есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл . Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол увлекательнее.

Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, кто должен говорить об этом. Учитывая игру Левандовского в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо [наградить и его]. Но на таком уровне все заслуживают награды», – сказал Гвардиола.