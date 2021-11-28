Кузяев об игре в РПЛ, где «Зенит» фаворит: «Очень интересно. Даже после трех чемпионств выхожу на игру с волнением» 

Полузащитник «Зенита» сказал, что ему интересно играть в , где его клуб является фаворитом.

– Интересно ли играть в чемпионате России, где в каждом матче – фаворит? «Спартак» в юбилейный сезон себя закопал, «Локомотив» идет в непонятном направлении. «Динамо» второе, но не декларирует никаких задач.

– Играть очень интересно. Футбол – моя страсть. Даже после трех чемпионств подряд выхожу на игру с легким волнением. Это обычные чувства перед игрой.

Когда три года подряд становишься чемпионом, совсем не хочется завершать сезон ниже первого места, так как уже привык побеждать, почувствовал вкус победы. Все ребята запредельно мотивированы, чтобы снова выиграть чемпионат, – сказал Кузяев.