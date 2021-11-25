Семак о 2:0 с ЦСКА: «Сложная победа. Качеством игры недоволен, результатом – доволен»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал результат матча с (2:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Добились сложной победы. Мы свои моменты использовали, забили, а ЦСКА – нет. Сегодня не хватало свежести, контроля, движения. Многих факторов. Ребята собрались, выжали максимум. Добились победы, это самое главное.

– До первого гола игра была равной. Почему так сложилось?

– Начали мы не очень удачно, не хватало движения и хорошего контроля. ЦСКА был посвежее, лучше двигался, лучше контролировал мяч, отсюда их преимущество в контроле на первых минутах. Дальше мы смогли выровнять.

Потом им нужно было отыгрываться. Во втором тайме должны были более правильно и рационально использовать моменты, которые появились в связи с разреженностью пространства у ворот ЦСКА. Смогли этим воспользоваться только в самом конце.

– Во втором тайме много времени провел в обороне. Вас это расстроило? Довольны ли качеством игры в обороне?

– Были моменты у наших ворот, значит, какие-то моменты недорабатывали. Были моменты после простых забросов, сбросов, когда мы не разобрались. Вопросы есть всегда.

По качеству игры, конечно, недоволен. По результату – доволен.

– После двойной замены ЦСКА случилась двойная замена «Зенита». Это план или реакция на действия ЦСКА?

– Как правило, все плановые замены по ходу матча изменяются. Кузяев – планово, потому что он много пропустил. Остальных смотрели по ситуации, какую зону нужно больше насытить, выпустить свежего игрока, чтобы поддерживать интенсивность оборонительных действий, искать моменты в контратаках. Не хватало свежести, чтобы более правильно играть, больше создавать.

Был достаточно тяжелый день. Надо отдать должное ЦСКА, активно играли, много двигались. Любой команде здесь играть сложно, непросто их обыгрывать на их поле, – сказал тренер.