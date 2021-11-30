Кузяев об образовании: «Уверен, мне это пригодится. В прошлом году закончил аспирантуру»

Полузащитник вспомнил свою учебу в вузе.

«Что касается экономического образования, со временем понял, что пойти учиться – это правильное решение. После завершения карьеры хочу иметь варианты трудоустройства не только в футболе, но и в другой области. Например, в экономике. Уверен, с образованием точно будут варианты.

Учеба давалась непросто: первые два курса – когда выступал за «Зенит» – находился в Питере, а затем перешел в «Ахмат». Было тяжело, потому что не мог посещать лекции.

Приходилось учиться дистанционно: присылал работы преподавателям на электронную почту. Рад, что получил знания. В прошлом году закончил аспирантуру. Уверен, мне это пригодится», – сказал Кузяев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».