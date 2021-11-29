Месси после 7-го «Золотого мяча»: «У Левандовского отличный год, у него приз лучшему форварду. Не знаю, побьют ли мой рекорд»

Нападающий и сборной Аргентины Лионель Месси высказался после получения седьмого «Золотого мяча», упомянув Роберта Левандовского.

«Я не знаю, побьет ли кто-то этот рекорд. Но вы знаете, что всегда есть кто-то способный улучшать рекорды. В любом случае, я считаю, что седьмой «Золотой мяч» – это впечатляющее достижение.

Я очень счастлив в Париже. Здорово снова бороться за все трофеи.

Думаю, я получил «Золотой мяч» из-за того, что мы со сборной Аргентины смогли сделать на Кубке Америки. После долгих лет борьбы и частых неудач я наконец-то сделал это. Очень рад, что сегодня моя семья была счастлива.

Я считаю, что провел отличный год. Сезон за сезоном он становится лучше и показывает, что является прекрасным нападающим. В этом году он получил награду лучшему форварду.

Конечно, Левандовски может стремиться к этому уровню и в следующем году благодаря своей игре. И, кроме того, он выступает за большой клуб», – сказал Месси.

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