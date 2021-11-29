Лионель Месси: «Не могу скрыть радость от еще одного «Золотого мяча», хотя всегда ставил команду выше»

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обратился к болельщикам после получения седьмого «Золотого мяча».

«Хоть я и всегда ставил команду выше, не могу скрыть радость от завоевания еще одного «Золотого мяча».

Хочу поблагодарить вас, посвятить эту награду своим коллегам и штабу сборной Аргентины за этот прекрасный год, который мы прожили. Также благодарен «Барселоне» и «ПСЖ».

И, конечно, моя семья и друзья, как и те, кто поддерживает меня, кто рядом со мной, кто заботится обо мне и помогает показывать яркую игру каждый день. Без них это было бы невозможно.

И спасибо France Football за такую церемонию и награду. Всех крепко обнимаю!!!» – написал Месси в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Месси выиграл «Золотой мяч». Снова! Седьмой!

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