Лионель Месси: «Не могу скрыть радость от еще одного «Золотого мяча», хотя всегда ставил команду выше»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обратился к болельщикам после получения седьмого «Золотого мяча».
«Хоть я и всегда ставил команду выше, не могу скрыть радость от завоевания еще одного «Золотого мяча».
Хочу поблагодарить вас, посвятить эту награду своим коллегам и штабу сборной Аргентины за этот прекрасный год, который мы прожили. Также благодарен «Барселоне» и «ПСЖ».
И, конечно, моя семья и друзья, как и те, кто поддерживает меня, кто рядом со мной, кто заботится обо мне и помогает показывать яркую игру каждый день. Без них это было бы невозможно.
И спасибо France Football за такую церемонию и награду. Всех крепко обнимаю!!!» – написал Месси в инстаграме.
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