Лионель Месси: «Не могу скрыть радость от еще одного «Золотого мяча», хотя всегда ставил команду выше»

Нападающий «ПСЖ» обратился к болельщикам после получения седьмого «Золотого мяча».

«Хоть я и всегда ставил команду выше, не могу скрыть радость от завоевания еще одного «Золотого мяча».

Хочу поблагодарить вас, посвятить эту награду своим коллегам и штабу сборной за этот прекрасный год, который мы прожили. Также благодарен «Барселоне» и .

И, конечно, моя семья и друзья, как и те, кто поддерживает меня, кто рядом со мной, кто заботится обо мне и помогает показывать яркую игру каждый день. Без них это было бы невозможно.

И спасибо France Football за такую церемонию и награду. Всех крепко обнимаю!!!» – написал Месси в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Месси выиграл «Золотой мяч». Снова! Седьмой!