«Реал» не подпишет Погба. Клуб не намерен удовлетворять требования хавбека «МЮ»

«Реал» не будет пытаться подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который может стать свободным агентом летом.
По данным Marca, мадридский клуб окончательно отказался от мысли о приглашении Погба. «Реал» не намерен удовлетворять требования хавбека, который сейчас изучает поступившие предложения.
В «Реале» считают, что Погба не впишется в команду, хотя в клубе высоко оценивают его футбольные качества и понимают, что это один из лучших полузащитников по влиянию на игру.
Мадридский клуб нацелен на усиление других позиций, а также на продление контракта с Лукой Модричем. В следующем сезоне «Реал» рассчитывает на Модрича, Тони Крооса и Каземиро в полузащите. Ожидается, что Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга тоже помогут клубу. Также «Реал» надеется на прогресс Антонио Бланко.
В этом сезоне 28-летний футболист провел 13 матчей за «Юнайтед» и сделал семь голевых передач (4 из них – в матче 1-го тура АПЛ с «Лидсом»). Статистику хавбека можно изучить по ссылке.
В расположении сборной Франции футболист травмировал бедро. Ожидается, что из-за этого повреждения он больше не сыграет в 2021 году.