«Реал» не подпишет Погба. Клуб не намерен удовлетворять требования хавбека «МЮ»

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«Реал» не будет пытаться подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который может стать свободным агентом летом.

По данным Marca, мадридский клуб окончательно отказался от мысли о приглашении Погба. «Реал» не намерен удовлетворять требования хавбека, который сейчас изучает поступившие предложения.

В «Реале» считают, что Погба не впишется в команду, хотя в клубе высоко оценивают его футбольные качества и понимают, что это один из лучших полузащитников по влиянию на игру.

Мадридский клуб нацелен на усиление других позиций, а также на продление контракта с Лукой Модричем. В следующем сезоне «Реал» рассчитывает на Модрича, Тони Крооса и Каземиро в полузащите. Ожидается, что Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга тоже помогут клубу. Также «Реал» надеется на прогресс Антонио Бланко.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 13 матчей за «Юнайтед» и сделал семь голевых передач (4 из них – в матче 1-го тура АПЛ с «Лидсом»). Статистику хавбека можно изучить по ссылке.

В расположении сборной Франции футболист травмировал бедро. Ожидается, что из-за этого повреждения он больше не сыграет в 2021 году.

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