«МЮ» подписал Роналду и не стал ближе к титулу. «ПСЖ» подписал Месси и не стал ближе к победе в ЛЧ». Каррагер о Криштиану и Лео

Бывший защитник «Ливерпуля» поделился мнением о переходах в и в .

«Я могу понять, почему Кэррик не выпустил Роналду в старте [на матч с «Челси»]. Ему 36. Роналду уже не тот, что раньше, не думаю, что стоит делать большую историю из того, что он не будет начинать каждую игру с первых минут.

В плане голов Роналду феномен, но это я уже говорил. «ПСЖ» подписал Месси, «Юнайтед» подписал Роналду. Стал ли «Юнайтед» ближе к титулу? Нет. Стал ли «ПСЖ» с Месси ближе к победе в Лиге чемпионов? Нет», – заявил телеэксперт в эфире Sky Sports.