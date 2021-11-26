«МЮ» подписал Роналду и не стал ближе к титулу. «ПСЖ» подписал Месси и не стал ближе к победе в ЛЧ». Каррагер о Криштиану и Лео

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о переходах Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» и Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Я могу понять, почему Кэррик не выпустил Роналду в старте [на матч с «Челси»]. Ему 36. Роналду уже не тот, что раньше, не думаю, что стоит делать большую историю из того, что он не будет начинать каждую игру с первых минут.

В плане голов Роналду феномен, но это я уже говорил. «ПСЖ» подписал Месси, «Юнайтед» подписал Роналду. Стал ли «Юнайтед» ближе к титулу? Нет. Стал ли «ПСЖ» с Месси ближе к победе в Лиге чемпионов? Нет», – заявил телеэксперт в эфире Sky Sports.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные