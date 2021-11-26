Главный тренер после матча 16-го тура с «Уфой» (1:1) прокомментировал игру , получившего красную карточку спустя 18 минут после выхода на замену.

– У Кофрие была микротравма, почувствовал дискомфорт. Рассказов старался играть в атаку. Но главное – мы хотели сохранить Кофрие к следующей игре.

– Общались ли с Рассказовым?

– Его удаление – нехорошо ни для него, ни для команды. Но я не люблю говорить сразу после игры. Мы все проанализируем и пообщаемся с ним, – сказал Витория.

Рассказов удален на 87-й минуте матча с «Уфой» за 2-ю желтую. Он вышел на 69-й