Руй Витория: «Рассказов старался играть в атаку. Его удаление – нехорошо ни для него, ни для «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Уфа Руй Витория Максимилиано Кофрие Николай Рассказов Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 16-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) прокомментировал игру Николая Рассказова, получившего красную карточку спустя 18 минут после выхода на замену.

– У Кофрие была микротравма, почувствовал дискомфорт. Рассказов старался играть в атаку. Но главное – мы хотели сохранить Кофрие к следующей игре.

– Общались ли с Рассказовым?

– Его удаление – нехорошо ни для него, ни для команды. Но я не люблю говорить сразу после игры. Мы все проанализируем и пообщаемся с ним, – сказал Витория.

Рассказов удален на 87-й минуте матча с «Уфой» за 2-ю желтую. Он вышел на 69-й

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