Рассказов удален на 87-й минуте матча с «Уфой» за 2-ю желтую. Он вышел на 69-й

Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил красную карточку в матче 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1, второй тайм).
Футболист вышел на поле на 69-й минуте, заменив Массимилиано Кофрие.
На 74-й минуте россиянин получил первое предупреждение, грубо сыграв против Бояна Йокича в подкате. На 87-й минуте арбитр Павел Кукуян показал Рассказову вторую желтую за игру локтем.
Со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Уфой» и «Спартаком».