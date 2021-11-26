Рассказов удален на 87-й минуте матча с «Уфой» за 2-ю желтую. Он вышел на 69-й

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Уфа Николай Рассказов Павел Кукуян Футбол

Защитник «Спартака» Николай Рассказов получил красную карточку в матче 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1, второй тайм).

Футболист вышел на поле на 69-й минуте, заменив Массимилиано Кофрие.

На 74-й минуте россиянин получил первое предупреждение, грубо сыграв против Бояна Йокича в подкате. На 87-й минуте арбитр Павел Кукуян показал Рассказову вторую желтую за игру локтем.

Со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Уфой» и «Спартаком».

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