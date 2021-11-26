Корнетка войдет в штаб Рангника в «МЮ». Кэррик останется (Daily Mail)

, возглавивший , внесет минимальные изменения в тренерский штаб команды.

Как сообщает Daily Mail, ему будет помогать видеоаналитик Ларс Корнетка, с которым он сотрудничал в «Лейпциге», «Шальке» и «Хоффенхайме».

Отметим, ранее появлялись сведения о том, что Корнетка заменит Рангника во главе спортивного блока .

Работу в манкунианском клубе также продолжат тренеры , , Киран Маккена и Ричард Хартис. Специалисты ранее помогали Оле-Гуннару Сульшеру в качестве ассистентов.

Кэррик выполнял обязанности главного тренера «Юнайтед» в последних матчах.

Рангник-тренер – странный выбор для «МЮ». На обкатку фирменного футбола просто нет времени (и как в него встроить Роналду?)