Фанат ЦСКА о задержании полицией: «У многих настроение больше не ходить на домашние матчи. Чувствуют себя преданными клубом»

Болельщик ЦСКА Сергей рассказал о задержании фанатов армейского клуба полицией после матча с «Зенитом» (0:2).

«Сидим в кабинете. Сказали ждать. Хотят провести беседу. У всех переписали паспорт, отфоткали и откатали пальцы. Сидим — что еще остается.

У многих фанатов настроение больше никогда не ходить на домашние матчи. Все чувствуют себя преданными клубом и брошенными», — сказал болельщик.

ЦСКА о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»

Сотни фанатов ЦСКА в автозаках и после обысков уехали с матча. Всех держали на морозе больше 3 часов – из-за пиро-шоу в конце игры с «Зенитом»