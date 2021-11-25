Фанат ЦСКА о задержании полицией: «У многих настроение больше не ходить на домашние матчи. Чувствуют себя преданными клубом»

Болельщик ЦСКА Сергей рассказал о задержании фанатов армейского клуба полицией после матча РПЛ с «Зенитом» (0:2).
«Сидим в кабинете. Сказали ждать. Хотят провести беседу. У всех переписали паспорт, отфоткали и откатали пальцы. Сидим — что еще остается.
У многих фанатов настроение больше никогда не ходить на домашние матчи. Все чувствуют себя преданными клубом и брошенными», — сказал болельщик.
ЦСКА о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»
Сотни фанатов ЦСКА в автозаках и после обысков уехали с матча. Всех держали на морозе больше 3 часов – из-за пиро-шоу в конце игры с «Зенитом»