Отрыв лидирующего «Челси» от «Сити» сократился до 1 очка, от «Ливерпуля» – до 2. «МЮ» идет 8-м в АПЛ

Завершился очередной игровой день в .

сыграл вничью с (1:1) и сохранил лидерство в турнирной таблице, имея 30 очков.

«Манчестер Сити» благодаря победе над «Вест Хэмом» (2:1) идет на 2-м месте с 29 баллами. Третье место занимает (28 очков), в этом туре разгромивший «Саутгемптон» (4:0).

«Вест Хэм» с 23 очками идет четвертым. Столько же очков у занимающего пятую позицию , который вчера обыграл «Ньюкасл» (2:0).

На 7-й позиции «Тоттенхэм» (19 баллов), чей матч с «Бернли» был перенесен из-за снегопада. «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место с 18 очками.