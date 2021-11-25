Отрыв лидирующего «Челси» от «Сити» сократился до 1 очка, от «Ливерпуля» – до 2. «МЮ» идет 8-м в АПЛ

Завершился очередной игровой день в АПЛ.
«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и сохранил лидерство в турнирной таблице, имея 30 очков.
«Манчестер Сити» благодаря победе над «Вест Хэмом» (2:1) идет на 2-м месте с 29 баллами. Третье место занимает «Ливерпуль» (28 очков), в этом туре разгромивший «Саутгемптон» (4:0).
«Вест Хэм» с 23 очками идет четвертым. Столько же очков у занимающего пятую позицию «Арсенала», который вчера обыграл «Ньюкасл» (2:0).
На 7-й позиции «Тоттенхэм» (19 баллов), чей матч с «Бернли» был перенесен из-за снегопада. «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место с 18 очками.