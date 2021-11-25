Кокорин не попал в окончательную заявку на матч с «Эмполи». Он тренировался перед игрой

Теги Эмполи Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Футбол

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не включен в окончательную заявку на матч 14-го тура Серии А против «Эмполи».

При этом россиянин был в предварительном списке, опубликованном вчера.

Непосредственно перед матчем, когда футболисты «Фиорентины» традиционно прогуливались по полю, Кокорин в сторонке занимался с тренером Ивано Тито.

Кокорин не выходил на поле с 3 октября – тогда он провел 14 минут против «Наполи» (1:2). После этого он пропустил несколько матчей из-за травмы. 

В этом сезоне футболист поучаствовал в трех играх, проведя на поле в общей сложности 27 минут.

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