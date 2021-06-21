Анчелотти о трансферах «Реала»: «У Переса большие планы на июль»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.

«В «Реале» все остается неизменным, меняются только тренеры. Те же самые физиотерапевты, сотрудники, журналисты. То же самое видение, то же самое величие. И все это – несмотря на экономический ущерб, причиненный пандемией коронавируса.

В декабре 2022 года новый «Бернабеу» будет готов, а у Флорентино Переса большие планы на июль.

Предложение от «Реала» стало фантастическим сюрпризом, хотя я никогда не терял контакт с клубом. Если бы это зависело от меня, то я бы остался здесь до конца жизни. Это лучшее место в футболе, лучшее место для жизни.

Холанд и Мбаппе? Давайте поговорим об этом позже», – сказал Анчелотти.

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