Анчелотти о трансферах «Реала»: «У Переса большие планы на июль»

Главный тренер высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.

«В «Реале» все остается неизменным, меняются только тренеры. Те же самые физиотерапевты, сотрудники, журналисты. То же самое видение, то же самое величие. И все это – несмотря на экономический ущерб, причиненный пандемией коронавируса.

В декабре 2022 года новый «Бернабеу» будет готов, а у большие планы на июль.

Предложение от «Реала» стало фантастическим сюрпризом, хотя я никогда не терял контакт с клубом. Если бы это зависело от меня, то я бы остался здесь до конца жизни. Это лучшее место в футболе, лучшее место для жизни.

Холанд и Мбаппе? Давайте поговорим об этом позже», – сказал Анчелотти.