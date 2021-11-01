Ди Мария о том, заслуживает ли Месси «Золотой мяч»: «Думаю, да. Во многом из-за победы на Кубке Америки»

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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением о том, заслуживает ли Лионель Месси получить приз «Золотой мяч».

– Заслуживает ли Месси выиграть «Золотой мяч» в этом году?

– Я думаю, что да. У него был важный год в карьере. 

Он, наконец, выиграл Кубок Америки со своей страной. Во многом из-за этого он заслуживает [получить «Золотой мяч»].

– Счастлив ли Месси в Париже?

– Он очень доволен. Семья хорошо осваивается, дети с удовольствием учатся. Он нашел дом. Он хорошо адаптируется в клубе. 

Для него это непросто, ведь он всю жизнь прожил в Барселоне. Новый дом, новая школа, ему нелегко. 

Тому, кто привык постоянно менять клубы, проще. Вся жизнь Лео была в одном месте. Но он очень счастлив, а это самое главное, – сказал Ди Мария.

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Барселоны». В испанском чемпионате он забил 30 голов. «Золотой мяч» вручат 29 ноября в Париже.

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