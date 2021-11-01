Ди Мария о том, заслуживает ли Месси «Золотой мяч»: «Думаю, да. Во многом из-за победы на Кубке Америки»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением о том, заслуживает ли Лионель Месси получить приз «Золотой мяч».
– Заслуживает ли Месси выиграть «Золотой мяч» в этом году?
– Я думаю, что да. У него был важный год в карьере.
Он, наконец, выиграл Кубок Америки со своей страной. Во многом из-за этого он заслуживает [получить «Золотой мяч»].
– Счастлив ли Месси в Париже?
– Он очень доволен. Семья хорошо осваивается, дети с удовольствием учатся. Он нашел дом. Он хорошо адаптируется в клубе.
Для него это непросто, ведь он всю жизнь прожил в Барселоне. Новый дом, новая школа, ему нелегко.
Тому, кто привык постоянно менять клубы, проще. Вся жизнь Лео была в одном месте. Но он очень счастлив, а это самое главное, – сказал Ди Мария.
В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Барселоны». В испанском чемпионате он забил 30 голов. «Золотой мяч» вручат 29 ноября в Париже.