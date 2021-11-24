Черчесов о запрете слов: «Это психология и оттенки смысла. «Ошибка» – что-то детское. «Товарищеские» матчи – руки пожали, пивка попили, разъехались. И как готовиться к ЧМ?»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал исключение ряда слов из употребления в разговорах с ним.

– СМИ составляли целые списки слов, которые нельзя говорить на интервью и пресс-конференциях Черчесова: «проблема», «эксперименты», это ваше легендарное «не ошибка, а просчет»…

– Да, «контрольные, а не товарищеские»… Это психология и оттенки смысла. Я ничего не имею против этих слов в обычной жизни. Они же есть в словаре Даля? Вот и замечательно.

Но в команде важна любая деталь, которая влияет на настрой. Та же «ошибка» – это что-то детское, «просчет» звучит весомее, придает большую ответственность. «Эксперимент»? Сразу же ассоциация, что намешали в коктейль непонятно чего. «Проблема» – сразу что-то глобальное, практически нерешаемое. А на самом деле перед тобой задача, вопрос, на который надо найти правильный ответ.

И те самые «контрольные»… Ну представьте, перед мы играем «товарищеские» матчи. То есть сгоняли, руки пожали, пивка попили, разъехались. И как готовить команду к большому турниру? А «контрольные» – это уже ответственность, понимание, что результат тоже важен и, как в школе, после контрольной работы тебе поставят оценку.

Да, это оттенки. Но если это хоть на миллиметр нас приближает к результату, значит, я буду это использовать, – сказал Черчесов.

Вот 24 слова, которые не нравятся Черчесову. Почему он их запретил?