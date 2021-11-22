Казанский о критике: «С Черчесовым можно и нужно разговаривать неудобно, а с Карпиным – нельзя. Такая сейчас матрица, оказывается»

Комментатор Денис Казанский высказался о критике в адрес ведущих «Коммент.Шоу» за вопросы главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

– Когда на следующий день [после поражения России от Хорватии] к вам в «Коммент.Шоу» пришел Карпин, наверняка до эфира представляли, каким он будет. Скорее готовы были к обещаниям «дать в табло», чем к тому, что увидели?

– Ну нет! Возможно, Карпин и был бы таким, как вы описали, если бы сидел перед незнакомыми людьми. Реакция была бы ершистая. Да и здесь накатывало! На некоторые вопросы отвечал колюче! Но он пришел в комфортную обстановку – и это многое решило. Не ожидали, что будет такие вещи говорить.

– Его искренность поразила не только вас. Кто-то считает, что тренер сборной не должен позволять себе подобные проявления слабости.

– Это я и хотел подчеркнуть, когда через неделю Карпин снова к нам пришел. Второе мнение появилось в ответ на его рефлексию. Некоторые справедливо увидели совсем другое – что фокус с ребят он перевел на себя. Но именно игроки – причина! Может ли об этом говорить главный тренер перед стыками? Может ли сомневаться перед такими матчами?

– Вот вопрос.

– Он человек с эмоциями. Нужно ли это знать игрокам? Публике – да. Она Карпина обожает. Потому на меня и вылилось столько всякого за интервью. За вопросы, манеру, интонацию.

– Занятно.

– Оказывается, с Черчесовым можно и нужно разговаривать неудобно. А с Карпиным – нельзя. Такая сейчас матрица. А я считаю, что репортер обязан относиться ко всему критически! Черчесов и Карпин разные, но занимают одну должность.

Обожание превращает человека в памятник. Точно знаю: те, кто сейчас носят Карпина на руках, отвернутся первыми. История с Черчесовым все показала. Я хочу, чтобы у Карпина получилось. Чтобы сборная поехала на ЧМ. Чтобы Валерий Георгиевич стал сильнее.

– Вы добрый.

– Я спокойно живу со словами Цветаевой: «Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит, удивляюсь. Не любит – удивляюсь. Но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен», – отметил Казанский.

А я благодарен Карпину. Это честные ответы сильного человека

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