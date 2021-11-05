У клубов РПЛ 3 победы в 15 матчах в группе еврокубков в этом сезоне. В прошлом выиграли 1 из 24 матчей

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Локомотив» проиграл «Лацио» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, российские клубы одержали лишь 3 победы в 12 матчах в группе в еврокубках в этом сезоне.

«Зенит» в Лиге чемпионов выиграл один матч, сыграл вничью и потерпел 3 поражения.

У «Локомотива» 3 поражения и 2 ничьих в Лиге Европы, а у «Спартака» – две победы, 2 поражения и ничья.

В сезоне-2019/20, когда Россию в Европе представляли «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», у клубов РПЛ была всего 1 победа в 24 матчах групповой стадии.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные