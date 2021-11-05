У клубов РПЛ 3 победы в 15 матчах в группе еврокубков в этом сезоне. В прошлом выиграли 1 из 24 матчей

«Локомотив» проиграл «Лацио» (0:3) в 5-м туре группового этапа .

Таким образом, российские клубы одержали лишь 3 победы в 12 матчах в группе в еврокубках в этом сезоне.

«Зенит» в Лиге чемпионов выиграл один матч, сыграл вничью и потерпел 3 поражения.

У 3 поражения и 2 ничьих в Лиге Европы, а у – две победы, 2 поражения и ничья.

В сезоне-2019/20, когда Россию в Европе представляли , ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», у клубов была всего 1 победа в 24 матчах групповой стадии.