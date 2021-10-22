У клубов РПЛ 2 победы в 12 матчах в группе еврокубков в этом сезоне. В прошлом выиграли 1 из 24 матчей

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
Таким образом, российские клубы одержали лишь 2 победы в 12 матчах в группе в еврокубках в этом сезоне.
«Зенит» в Лиге чемпионов выиграл один матч и потерпел 3 поражения.
У «Локомотива» 2 поражения и 2 ничьих в Лиге Европы, а у «Спартака» – победа, 2 поражения и ничья.
В сезоне-2019/20, когда Россию в Европе представляли «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», у клубов РПЛ была всего 1 победа в 24 матчах групповой стадии.