У клубов РПЛ 2 победы в 12 матчах в группе еврокубков в этом сезоне. В прошлом выиграли 1 из 24 матчей

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, российские клубы одержали лишь 2 победы в 12 матчах в группе в еврокубках в этом сезоне.

в Лиге чемпионов выиграл один матч и потерпел 3 поражения.

У 2 поражения и 2 ничьих в , а у – победа, 2 поражения и ничья.

В сезоне-2019/20, когда Россию в Европе представляли «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», у клубов РПЛ была всего 1 победа в 24 матчах групповой стадии.