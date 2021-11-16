3 из 5 непривитых игроков «Баварии» всерьез задумались о вакцинации. Это Киммих, Гнабри и Кюизанс

Некоторые игроки «Баварии», ранее отказывавшиеся от вакцинации, готовы изменить решение и сделать прививку от коронавируса.

Напомним, что в мюнхенском клубе не привиты пять футболистов – , , , и . Их недавно отправили на карантин.

Трое из них всерьез задумались о том, чтобы пройти вакцинацию. Это Киммих, Гнабри и Кюизанс, пишет Bild.

В случае, если футболисты сделают прививки от коронавируса сейчас, то полностью вакцинированными они будут считаться лишь через 5 недель, поэтому риск того, что они вновь окажутся на карантине, будет сохраняться в течение этого периода.

Напомним, что руководство «Баварии» решило не выплачивать непривитым игрокам зарплату за время, проведенное на самоизоляции. Футболисты встретили это решение с недоумением.