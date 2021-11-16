3 из 5 непривитых игроков «Баварии» всерьез задумались о вакцинации. Это Киммих, Гнабри и Кюизанс

Теги Бавария бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг Серж Гнабри Йозуа Киммих Микаэль Кюизанс Джамал Мусиала коронавирус Здоровье Футбол

Некоторые игроки «Баварии», ранее отказывавшиеся от вакцинации, готовы изменить решение и сделать прививку от коронавируса.

Напомним, что в мюнхенском клубе не привиты пять футболистов – Йозуа Киммих, Серж ГнабриДжамал МусиалаЭрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс. Их недавно отправили на карантин.

Трое из них всерьез задумались о том, чтобы пройти вакцинацию. Это Киммих, Гнабри и Кюизанс, пишет Bild.

В случае, если футболисты сделают прививки от коронавируса сейчас, то полностью вакцинированными они будут считаться лишь через 5 недель, поэтому риск того, что они вновь окажутся на карантине, будет сохраняться в течение этого периода.

Напомним, что руководство «Баварии» решило не выплачивать непривитым игрокам зарплату за время, проведенное на самоизоляции. Футболисты встретили это решение с недоумением.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные