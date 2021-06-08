IFAB обсудит увеличение перерыва с 15 до 25 минут. КОНМЕБОЛ предлагает делать шоу, как на Супербоуле

На заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрят вопрос об увеличении длительности перерывов.

Члены организации обсудят возможность увеличения длительности перерывов с 15 до 25 минут, чтобы проводить шоу, похожие на те, что организованы на Супербоуле.

Эта идея принадлежит (КОНМЕБОЛ), руководители которой полагают, что увеличение перерывов пойдет на пользу турнирам, которые проводятся под эгидой организации (например, Кубку Либертадорес).

КОНМЕБОЛ утверждает, что ими руководит желание сделать матчи еще более зрелищными, так как во многих видах спорта практикуется организация различных шоу в перерывах. Также в организации полагают, что увеличение продолжительности перерывов поможет тренерам лучше готовить игроков ко второму тайму с точки зрения тактики, а это, в свою очередь, улучшит качество футбола.

Обсуждение этого вопроса состоится завтра. Хотя он не включен в повестку дня, но, по данным Daily Mail, его поднимут в конце встречи.

Маловероятно, что идея КОНМЕБОЛ найдет широкую поддержку, так как консультативные группы IFAB выразили опасения в связи с тем, что столь длинная пауза посреди матча увеличит риск получения травм игроками.

Напомним, в 2009 году была предпринята попытка увеличить продолжительность перерывов до 20 минут, но она стала неудачной. Тогда ее поддержал ФИФА, но болельщики выступили резко против изменений.

Отметим, что перерывы в НФЛ длятся около 12 минут. Во время Супербоула они могут длиться до 30 минут. В 2021 году на Супербоуле выступал певец The Weeknd, и 30 секунд рекламы оценивались в 5,5 млн долларов.