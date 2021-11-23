Гендиректор «Зенита»: «Слова Ловрена про пенальти с «Мальме» передали неадекватно. Сомнений в этом 11-метровом быть не может»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал высказывания защитника после матча Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

Шведская газета Aftonbladet со ссылкой на C More привела цитату Ловрена о втором пенальти в ворота «Мальме»: «Я согласен [с игроками «Мальме»], неправильно, что его назначили. Уровень судейства был низким».

«Я разговаривал с Деяном после матча. К сожалению, его слова про пенальти передали неадекватно. Он говорил не по бумажке, по горячим следам. Ловрен просто вспомнил свой матч за сборную, где был назначен похожий пенальти.

Обсуждать судейские решения – последнее дело. На ВАР работали квалифицированные арбитры, они позвали главного судью смотреть повтор. В телетрансляции показывают один-два ракурса, у ВАР их гораздо больше.

Когда говорят, что было легкое касание – это непрофессионально. Любое соприкосновение на скорости имеет последствия. Это законы физики.

Понятно, что футболисты мечтали одержать первую победу в и расстроились. Никаких сомнений в этом пенальти быть не может», – отметил Медведев.

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