Гендиректор «Зенита»: «Слова Ловрена про пенальти с «Мальме» передали неадекватно. Сомнений в этом 11-метровом быть не может»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывания защитника Деяна Ловрена после матча Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).
Шведская газета Aftonbladet со ссылкой на C More привела цитату Ловрена о втором пенальти в ворота «Мальме»: «Я согласен [с игроками «Мальме»], неправильно, что его назначили. Уровень судейства был низким».
«Я разговаривал с Деяном после матча. К сожалению, его слова про пенальти передали неадекватно. Он говорил не по бумажке, по горячим следам. Ловрен просто вспомнил свой матч за сборную, где был назначен похожий пенальти.
Обсуждать судейские решения – последнее дело. На ВАР работали квалифицированные арбитры, они позвали главного судью смотреть повтор. В телетрансляции показывают один-два ракурса, у ВАР их гораздо больше.
Когда говорят, что было легкое касание – это непрофессионально. Любое соприкосновение на скорости имеет последствия. Это законы физики.
Понятно, что футболисты «Мальме» мечтали одержать первую победу в Лиге чемпионов и расстроились. Никаких сомнений в этом пенальти быть не может», – отметил Медведев.
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