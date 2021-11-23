Ловрен о 2-м пенальти в ворота «Мальме»: «Неправильно, что его назначили. Уровень судейства был низким»

Защитник «Зенита» дал комментарий о втором пенальти в ворота «Мальме» в матче (1:1).

Арбитр из Латвии Андрис Трейманис назначил 11-метровый за то, что защитник Эрик Ларссон попал форварду петербуржцев рукой по лицу.

«Я согласен [с игроками ], неправильно, что его назначили.

Я был в похожей ситуации на Евро. Я не знаю, как мне как защитнику поступать в такой ситуации. Нельзя прыгнуть с опущенными руками, нужно защищаться.

Для нас это было хорошее решение, но думаю, что уровень судейства сегодня был низким», – цитирует Ловрена Afronbladet со ссылкой на C More.

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