Хави: «Барса» может обыграть «Баварию» в Мюнхене. Если будем играть так, как с «Бенфикой», сможем конкурировать с кем угодно»

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о шансах команды на победу в матче Лиги чемпионов с «Баварией».

«То, что команда играет так, как против «Бенфики», вселяет в меня оптимизм. Если будем так играть, сможем конкурировать с кем угодно.

С учетом такой игры, мы можем выиграть в Мюнхене. Все еще зависит от нас, это хорошая новость», – сказал тренер.

«Бавария» уже вышла в плей-офф с первого места. «Барселона» набрала 7 очков и занимает второе место. У «Бенфики», которая дома сыграет с киевским «Динамо», 5 баллов, а киевляне с 1 очком уже ни на что не претендуют.

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