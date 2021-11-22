Хави о 0:0 с «Бенфикой»: «Забей мы, все бы говорили, что «Барса» провела прекрасный матч»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:0).

«Мы выглядели очень мощно, к этому мы и стремились. Не хватило только гола. Забей мы, говорили бы, что «Барса» провела прекрасный матч, хотя это и было на самом деле. Мы сохраняем позитивный настрой, у нас впереди еще один матч.

Считаю, что мы играли здорово. Такую «Барселону» мы хотим видеть. Команда понимает наши идеи. Не хватило только гола. Мы забили всего один раз в двух играх, с пенальти. Так что в этом плане мы должны прибавлять, да.

Мы и должны побеждать. Речь не только об игре с «Баварией» [в 6-м туре], но и обо всех остальных. Выходить на матчи нужно с тем же настроем, что и сегодня. Несмотря на ничью, я считаю, что мы сегодня играли очень хорошо», – отметил .